Galatasaray’da yeni kaos kapıda

Galatasaray’da 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul, aylardır camianın gündeminde. Sarı-kırmızılılar, futbol takımı ile ilgili gelişmeleri bile unutmuş durumda. Bu süreçle ilgili tartışmalar bitmiyor ve Cimbom'u yeni bir kaos bekliyor. Sorunun hukuksal olması, 19 Haziran'daki seçimin iptalini bile gündeme getireceğinden camia sıkıntılı. Özellikle de hukukçu üyeler.

İşte kaosun ayak sesleri ve akıllardaki sorular:

Pandemi nedeniyle Galatasaray'da 2 yıldır (2020 ve 2021) mali genel kurul yapılmıyor. Mevcut yönetim ile ilgili ibra sorunları var. Bu yönetimden birinin olduğu liste seçimi kazanırsa ne olacak?

Hakkında disiplin soruşturması olan üyeler var. Mali genel kurul yapılamadığı için akıbetleri belli olmayan bu üyeler seçimde oy kullanırsa ve/ veya kullanmazsa ve/veya sonradan ihraç edilirse, seçim ne olur?

Geçen 3 yılda kulübe çok sayıda yeni üye alındı. Hiçbir kongre görmeyen bu üyeler seçimde oy kullanacak mı, kullanmayacak mı? Ve bu oylar ileride sorun yaratır mı?