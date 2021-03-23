Galatasaray’da yeni sayfa! 10 numara Feghouli’nin…

Galatasaray’da şampiyonluk iddiası sürüyor. Evinde Rizespor'a 4-3 yenildiği haftada Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin berabere bitmesiyle zirveden kopmayan sarı-kırmızılılar gözünü milli ara sonrasındaki 10 maçlık periyoda çevirdi.

Teknik Direktör Fatih Terim, kalan maçların tamamını kazanıp sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için kolları sıvadı. Tecrübeli hoca yeni bir oyun planı kurmak istiyor.

Rizespor maçında 4-4-2 sistemindeki sorunları gören Terim, eski sistemi 4-2-3-1'e geri dönecek. Ancak kadroda önemli değişikliklere gidilecek. Emre Akbaba ve Emre Kılınç'ın düşük performansları sonrasında Feghouli, takımın yeni 10 numarası olacak.

Onyekuru'ya solda Kerem Aktürkoğlu'na ise sağ kanatta şans verecek Terim, santrforda ise Falcao ve Mostafa'dan birini sahaya sürecek.

MİLLİ SIKINTI

Fatih Terim'in öğrencilerini yeni plana hazırlamasının önündeki en büyük engellerden biri de takımdaki birçok futbolcunun milli takımlara gitmesi. 11 oyuncusundan idmanlarda yararlanamayacak Galatasaray'da özellikle stoperde Donk, orta sahada Taylan, Etebo ve Feghouli gibi sistemin kilit isimlerinin olmaması Terim'i zorluyor.