Galatasaray’da yeni sezon forması tanıtıldı

Galatasaray, yeni sezonda giyeceği iç saha formasını tanıttı.

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Galatasaray Kulübü, 2022/23 sezonunda giyeceği Parçalı formasını tanıttı. Sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaştığı görsellerde forma tanıtımı için Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu rol aldı. Forma, GS Store’larda 799.90 TL’den satışa sunuldu.

Galatasaray yeni sezon formasını tanıtırken şu ifadeleri kullandı;

Ali Sami Yen'de gittiğin o ilk maçla, sesini kısan tüm marşlarla, kazanılan her yıldızla, birlikte büyüyen kocaman bir aslan ailesi!

Hep birlikte yeni sezonda, yeni hayallere doğru bir kez daha; #BirlikteKükre

Galatasaray 2022/23 İç Saha forması şimdi satışta.