Galatasaray’da yeni sezon planlaması durdu: 11 Haziran’a kadar kapalıyız

Galatasaray'da son yönetim kurulu toplantısında, tüm şubelerde yapılması gerekenler konuşuldu ancak 2022 bütçesinin onaylanmaması sıkıntı yarattı. Transfer dahil tüm hareketlilik, seçime kadar ertelendi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da genel kurulda çıkan ibrasızlık, 2022 bütçesinin onaylanmaması, seçim kararı alınması ve sonrasında bunun mahkeme eliyle iptal edilmesi… Sarı-kırmızılıların yaşadığı son üç aylık süreçte yaşananların kısa özeti bu… Ancak görünen o ki yeni bir sıkıntı kapıda. Galatasaray'ın son yapılan yönetim kurulu toplantısında, tüm şubelerdeki kısa vadeli planlamalar konuşuldu. İç ve özelle de dış transferler masaya yatırıldı.

ADAYLAR DA KARŞI ÇIKIYOR

Buna karşın bütçenin onaylanmaması yönetimi adeta felç etti. Sarı-kırmızılı idareciler, ileride farklı hukuki sorunlar yaşanmaması adına tüm şubelerdeki çalışmaların ve planlı da olsa tüm harcamaların bir süre daha ertelenmesi kararını aldı. Bütçe aşımını gerektiren transfer gibi hamleler, seçimden sonraya yani 11 Haziran'dan sonra gelecek yeni yönetime havale edilecek. Başkan adayları da bütçe aşımı yapılmaması adına yönetime çağrıda bulundu.

ÜNAL AYSAL: 4 YIL DAHA KALSAM BORÇ AZALIRDI

Camianın önemli isimleriyle durum değerlendirmesi yapan eski başkanlardan Ünal Aysal, Galatasaray'ın seçim gündemini yorumladı. Aysal, “Galatasaray'a hizmet etmek için başkan olmaya gerek yok” dedi, her koşulda kulübe hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Aysal, “Kalsaydım borçlar azalırdı. Giderlerden kısarak borçları ödeyemezsiniz. Borçları ödemek için gelirleri artırmak gerekir. Sayın Aziz Yıldırım gibi belki 20 sene kalmak istemezdim. Ama bir dört yıl daha kalsaydım, borçlar da azalırdı” diye konuştu.