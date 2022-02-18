Galatasaray’da yeni yapılanma: Futbola ‘hassas’ dokunuş!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın değişim vizyonu, Luis Campos’un ardından Pasquale Sensibile ile devam ediyor. İtalyan futbol adamı, Campos’a bağlı çalışacak, özellikle futbolcu satışına odaklanacak.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray başkanlık koltuğuna otururken yeni bir vizyon vaadinde bulunan Burak Elmas'ın hamleleri devam ediyor. Fatih Terim ile başlayan ‘gençleştirme projesi'nin ardından artık futbol aklı tamamen profesyonellere bırakılıyor. Luis Campos'un ‘başkan danışmanlığı'na getirilmesinin ardından ‘sportif direktörlük' görevini alacak isim de belli oldu. Campos'un önerisiyle Pasquale Sensibile ile anlaşıldı. Galatasaray’da futbola yapılan hassas* dokunuşun detaylarına bakalım…

*Sensibile, Türkiye’ye hassas, duyarlı olarak çevriliyor.

EN BÜYÜK SORUNU ÇÖZECEK

Luis Campos, Sensibile'yi yöneticilere anlatırken, “Türkiye'nin en büyük sorunu, kendi yeteneklerini yurtdışına tanıtamıyor” ifadesini kullandı. Campos, İtalyan profesyonelin kendi portföyüyle sadece A kalitedeki değil B ve C seviyedeki futbolcuları da yurtdışına iyi bedellerle satabileceğini kaydetti.

CAMPOS, HESAP VERECEK

Profesyonellik hamlesinin diğer ayağı ise hesap verilebilirlik… Sensibile ve ekibinin denetlemesini yapacak kişi, Luis Campos'tan başkası değil. Portekizli danışman ise tamamen yönetim kuruluna bağlı olacak. Campos, futbol ve ‘scouting' ile ilgili her ay yöneticilere hesap verecek.

‘SCOUT' ŞEFİ YURTDIŞI UZMANI

Son yıllarda önemi iyice artan ‘scouting' yani ‘yetenek keşfi' kavramı, Galatasaray'ın yeni projesinin de temelinde. Anlaşılan İspanyol ‘Scout' şefinin yurtdışı futbolculara odaklanacağı öğrenildi. Bu gözlemcinin önemli bağlantıları olduğu belirtiliyor. Eski şef ‘Scout' Emre Utkucan ile ise yolların ayrılması bekleniyor.

SENSIBILE KİMDİR?

Alt lig takımlarında geçen 14 yıllık futbolculuk kariyerinin ardından kariyer planlamasını yöneticilik yönünde çizen Pasquale Sensibile, Novara, Sampdoria, Montova Trapani ve Alessandria takımlarında sportif direktörlük, Roma'da ise ‘scout'luk yaptı. 50 yaşındaki Sensibile, Roma'dan ayrıldığı 2019'dan bu yana boştaydı. İtalyan yönetici, senelik 400 bin Euro kazanacak.

‘YILDIZ FABRİKASINA DÖNÜŞECEK’

Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu'nun yazılı açıklamasında, yeni yapılanma ile Galatasaray'ı gerçek anlamda bir yıldız fabrikasına dönüştürmek olduğu belirtildi. Kalelioğlu, “Sensibile ve scout departmanımızın önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik” dedi.

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