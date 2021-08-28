Galatasaray’da yenilerin maaşı çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, maçları oynamadan alacağı ödül parasıyla yapılan 9 transferin yıllık ücretini karşılamış oldu!

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne ayak bastı parası olarak 3.4 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Kupa 2'de katsayı hissesi %15 olarak uygulanıyor ve 10 yıllık kulüp sıralaması baz alınıyor. Bu sıralamada 9. durumda olan Cimbom, ayrıca 3 milyon 168 bin Euro alacak. Böylece toplam gelir 6 milyon 568 bin Euro olacak.

Bu sezonki yeni transferlerine toplam 6 milyon 460 bin Euro yıllık maaş ödeyecek Aslan, bu parayı Avrupa Ligi gruplarına kalarak çıkardı. Sarı-kırmızılılar, performansa göre ayrıca gelir de elde edebilir. TFF'nin talimatta yaptığı değişiklikle Avrupa'dan elde edilecek gelirin üçte ikisi limitlere yansıyacak