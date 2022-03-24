Galatasaray’da yine ibra tehdidi

Mart ayı divan kurulu toplantısında Başkan Burak Elmas ve yönetimine sert eleştiriler COŞKUYLA vardı. Camianın önemli isimleri, istifa mesajı verdi, ibra etmeyeceklerini açıkça dile getirdi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da cumartesi günü yapılacak olağan genel kurul öncesi muhalefet, ateşi dün gerçekleştirilen mart ayı divan kurulu toplantısında yaktı. Kürsüye çıkan hemen tüm üyeler, Başkan Burak Elmas ve yönetimini sert bir şekilde eleştirdi. Camianın tanınan isimlerinden Metin Öztürk, “Mali ve idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. Bu yönetim saha, masa, kasadan sonra tasada da sıfır! Ne mali ne idari yönden ibra etmeyeceğim” dedi.

HAYRİ KOZAK: SEÇİME GİDİN

Eski yöneticilerden Hayri Kozak ise “Takımımız 38 puan, eksi 5 averajla 15. sırada. Zorlu bir fikstür var, inşallah bir sıkıntımız olmaz. Sayın başkan istifa dilekçenizi vererek yeniden seçim kararını alıp lütfen rahatlayın” ifadelerini kullandı. Ayhan Yeğinsu da “Kasa kolaylığınızı göremedik. 100 milyon dolarlık stadyum sponsorluğunu gören var mı? Fatih Hoca nerede? Hakkımızı yiyemeyecekler dediniz, yediler” diye konuştu.

TÜZÜĞÜ BİLEREK ADAY OLDUK

Başkan Burak Elmas, cumartesi günkü genel kurulda üyelerin 6 aylık hizmetlerini değerlendireceklerini söyledi. Elmas, “Tüzüğü bilerek geldik” diyerek ibra polemiğine yanıt verirken “Genel kurul iradesine saygılıyız. En zor dönemde aday olduk” diye konuştu