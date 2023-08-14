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Galatasaray’da yönetim gaza bastı: Ortaya acil 2 takviye

Galatasaray yönetimi Kayserispor maçının ardından orta sahada göze batan sıkıntılar nedeniyle takviye için gaza bastı.

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Galatasaray’da yönetim gaza bastı: Ortaya acil 2 takviye

Kayserispor maçında özellikle orta alanda yaşanan zaaflar, Galatasaray'da bu bölgeye oyuncu takviyesinin şart olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yönetim; merkezde Torreira ile birlikte oynayacak 2 oyuncunun transferi için gaza basma kararı aldı. Fred'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Cimbom'un listesinde 4 isim öne çıkmış durumda:

RODRIGO DE PAUL: 29 yaşındaki Arjantinli, 2026'ya kadar sözleşmesinin olduğu Atletico Madrid'den ayrılmaya sıcak bakıyor. İcardi de milli takımdan arkadaşını istiyor. La Liga ekiplerinden Sevilla, Atletico ile dirsek temasında.

LEANDRO PAREDES: 29 yaşındaki Arjantinli için Paris SG ile 6 milyon Euro'ya el sıkışıldı. Ancak 2.5 milyon Euro maaş önerilen Paredes hala hangi takıma gideceğine karar vermiş değil. Yine de İcardi faktörüyle Galatasaray'a yakın.

TANGUY NDOMBELE: Fred'den sonra 27 yaşındaki Fransız oyuncu da Fenerbahçe'ye kaptırılabilir. Yüksek maliyeti sıkıntı yaratıyor. Zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde ama Tottenham buna sıcak bakmıyor.

NICOLAS DOMINGUEZ: Bologna Teknik Direktörü Motta, 25 yaşındaki Arjantinli için “Takımda mutsuz oyuncular görmek istemiyorum” diyerek transfere yeşil ışık yaktı. Dominguez'i Fenerbahçe de takip ediyor.

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