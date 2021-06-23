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Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı

Galatasaray'ın Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı.

Güncellenme: 19:17, 23/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü’nde 19 Haziran tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde seçilen sarı-kırmızılıların 38. başkanı Burak Elmas ve 90. yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı.

Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı belirtilen Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak başkan Burak Elmasa bağlı çalışacak.

Öte yandan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri bugün ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulu kararınca, yönetim kurulu üyelerinin Galatasaray Spor Kulübü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarından açıklama ve yorum yapmayacağı kararı alındı.

Galatasaray’ın yeni yönetiminde görev dağılımı şöyle:

Başkan: Burak Elmas

İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

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Yayınlanma Tarihi:17:14,