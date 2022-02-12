Galatasaray’da yönetime ve futbolculara protesto

Galatasaray-Kayserispor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-1 berabere ayrıldı. Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, sergiledikleri performanstan dolayı da futbolcular için, ‘Formayı çıkarın öyle oynayın’ tezahüratları yaptı.

21 BİN 832 TARAFTAR

Galatasaraylı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Taraftarlar oynanan futboldan dolayı oyuncular ve yönetime tepki gösterdi. Nef Stadyumu'ndaki müsabakayı ise toplam 21 bin 832 taraftar stadyumdan takip etti.