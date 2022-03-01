Galatasaray’da yüzler gülüyor: Çalışınca oluyor!

Galatasaray'ın İspanyol hocası Torrent, alınan iki galibiyetin ardından başkan Burak Elmas'tan tebrik telefonu aldı! Torrent, çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıklarını belirtti.

Mesut YILDIRIM

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Göztepe deplasmanında küllerinden doğan ve Çaykur Rizespor karşısında da 4-2'lik galibiyetle taraftarını sevindiren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Rize maçı öncesinde yuhalanan ve oynattığı futbolla eleştirilen Domenec Torrent, ikinci devredeki Babel ve Gomis değişiklikleriyle 3 puanı getirdi.

Bu duruma en çok sevinen de Başkan Burak Elmas oldu. Elmas, Torrent'i telefonla arayıp tebrik etti. İspanyol hoca da “Artık yüzümüz gülüyor” yanıtını verdi.

FLORYA'DA BAHAR

Torrent, doğru yolda olduklarını belirtip Florya'daki yeni çalışma sistemine vurgu yaptı. İspanyol çalıştırıcı, “Çalışınca oluyor. 1 aylık dönem bir geçiş süreciydi. Sahada kötü sonuçlar aldık ama çalışmalarımızı her gün daha üst seviyeye çektik. En önemlisi kazanarak moral bulmaktı. Futbolcularımızdaki tükenmişlik bitti ve yüzlerin gülmesi sahaya da olumlu etki yaptı. Şimdi bunların meyvelerini toplamaya başladık” ifadelerini kullandı.

ROTASYONLAR KÜSTÜRMEZ!

İspanyol hoca, kadroda yaptığı rotasyonların takımın performansını yükseltmesine önemli etki yaptığını düşünüyor. Başkan Elmas'a bu konu hakkında bilgi veren Torrent, “Kulübeye çektiklerim ve kadro dışında bıraktığım isimler ‘Sildim' anlamına gelmiyor. Onların daha istekli olması için böyle kararlar veriyorum” dedi.

İŞTE ÖZLENEN GALATASARAY!

Başkan Burak Elmas'ın Sportif Danışmanı Luis Campos, Çaykur Rizespor maçını tribünden takip etti. Özellikle ikinci devrenin son dakikalarındaki coşkulu futbol karşısında mest olan Campos, “İşte özlenen Galatasaray” yorumunu yaptı. İspanyol futbol adamı, transfer yapılacak bölgeler konusunda da Elmas ile fikir alışverişinde bulundu.