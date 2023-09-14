Galatasaray’da Zaha takımla çalışmalara başladı

Galatasaray, 16 Eylül'de oynayacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Uzun süredir bireysel çalışan yeni transfer Wilfried Zaha, takım antrenmanına katıldı.

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Galatasaray, 16 Eylül Cumartesi günü kendi sahasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesislerinde yapılan antrenmanın başlangıç yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Teknik Direktör Okan Buruk nezaretinde yapılan antrenman öncesi, Fransız sağ bek oyuncusu Leo Dubois’nın doğum günü kutlandı. Pasta kesimi sonrası teknik kadro ve futbolcular, 29 yaşına giren Dubois’yi alkışlarla tebrik etti.

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından futbolcular pas istasyonu çalışmalarına geçti. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışmalarını tamamladı. Antrenmanın basına kapalı kısmında taktiksel çalışmaların yapıldığı bildirildi.

ZAHA TAKIMLA ÇALIŞTI

Uzun süredir bireysel çalışan yeni transfer Wilfried Zaha, takım antrenmanına katıldı. Ancak milli takımdan yeni dönen Kongolu Cedric Bakambu ve milli takım kampından dönüp İngiltere’ye özel eşyalarını almaya giden Kolombiyalı yeni transfer Davinson Sanchez antrenmanda yer almadı.

Antrenmanı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

Galatasaray, yarın yapılacak antrenman ile Samsunspor karşılaşması için yapılacak hazırlıkları tamamlamış olacak. (AA)