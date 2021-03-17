Galatasaray’da zemin krizi bir ayrılık daha getirdi

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’ın sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yaşanan ve sonrasında da devam eden zemin krizi, Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy’un görevinin son verilmesine neden oldu. Yoğun kar yağışının olduğu 14 Şubat 2021 tarihinde oynanan maçta brandaların erken açılması nedeniyle zeminin bozulmasına, son oynanan Demir Grup Sivasspor maçına kadar da düzelmemesine neden olmuştu.

Bozuk zemin nedeniyle Faslı yıldız Younes Belhanda’nın Sivasspor maçının ardından yaptığı “Böyle saha koşullarında geri dönüş yapmak hayli zor… Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Twitter’da, Instagram’da kendine bakacağına, medyaya bakacaklarına statla ilgilensinler” demiş, bu sözlerinin ardından sözleşmesi feshedilmişti.

Özür dilemişti

Sivasspor maçı sonrası bozulan zemin ile ilgili açıklama yapan Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy ise “Sözlerime bir özür ile başlamak zorundayım. Dün akşam Galatasaray’ın, böyle bir zeminde maçı tamamlaması bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değil. Bunun için tüm Galatasaray camiasından özür diliyoruz” demişti. Ancak bu özür, Murat Ersoy’un görevine devam etmesine yeterli olmadı.

Galatasaray Kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Murat Ersoy ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Stat İşletme Direktörlüğü Hakkında Bilgilendirme pic.twitter.com/6Hzs2Unv0E — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 17, 2021

Mustafa Cengiz de eleştirmişti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de, zemin ile ilgili kendisine sorulan bir soruya şöyle yanıt vermişti:

“Karı hatırlıyor musunuz? Barajlardaki su kaça düşmüştü. Birden bire kar yağınca sevindik. Ancak zemin üzüldü. Erken açmak durumunda kaldık. Bana göre erken açtılar. Eleştiri olarak söylüyorum. Federasyon yetkilileri stat zemini kontrolünü 4 saat öncesinde istiyor. Örtünün erken açılması, yağışın devam etmesi ve üzerinde oynanması… Zaten 8 yıldır yapılmayanı 8 yılda yapmalıydık. Covid için zamanımız oldu. Teknik heyetimizin bunu dile getirmesi lazımdı. Bunu hızla hallederdik. Burada bir ihmal var. O ihmal stadın zeminini bozdu.”