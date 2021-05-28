Galatasaray’daki kritik toplantının perde arkası

Galatasaray’da 19 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul öncesi 6 başkan adayı çıktı. Listeler için verilen süre de bugün doluyor. Kritik seçim öncesi sarı-kırmızılı kulübün duayenleri, Les Ottomans Otel'de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı, adayları masaya yatırdı.
SÖZCÜ; bu kritik zirvenin perde arkasına ulaştı.
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- Masada ‘Çok adaylı seçim zarar verir. Camiayı daha fazla böler' görüşü ağırlık kazandı.
- Saygı görecek bir ağabeyin lider olarak adayları toparlaması gündeme geldi. Faruk Süren, Ali Dürüst ve Ünal Aysal isimleri ön plana çıktı.
- Faruk Süren damadı Burak Elmas'tan dolayı, Ali Dürüst de kişisel nedenlerden istemedi; bu iki isimden vazgeçildi.
- Masadaki Ünal Aysal da özel işlerinin yoğunluğu nedeniyle öneriyi geri çevirdi ve ‘ağabey' girişimi fikir olarak kaldı.
- Daha sonra seçimin favorisi iki isim toplantıya davet edildi: Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu. Elmas, listesinin etkili isimlerinden Şükrü Ergün ve Polat Bengiserp ile birlikte katıldı.
- Elmas ve Hamamcıoğlu'na birleşme ve ortak liste çağrısı yapıldı. Ancak “Şahsi sıkıntımız yok ama bu saatten sonra birleşme konusunda yol alamayız” yanıtı alındı.
- Masadaki son fikir “1 yıl sonra seçim yapmak şartıyla ortak liste yapılabilir mi” oldu ancak bu da adaylar tarafından reddedildi.
- Toplantı sonunda adaylara “Camiadaki ayrışmaları ortadan kaldırarak hareket etme” çağrısı yapıldı, kim kazanırsa kazansın destek sözü verildi.