Galatasaray’daki kritik toplantının perde arkası

Galatasaray’da 19 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul öncesi 6 başkan adayı çıktı. Listeler için verilen süre de bugün doluyor. Kritik seçim öncesi sarı-kırmızılı kulübün duayenleri, Les Ottomans Otel'de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı, adayları masaya yatırdı.

SÖZCÜ; bu kritik zirvenin perde arkasına ulaştı.

Masada ‘Çok adaylı seçim zarar verir. Camiayı daha fazla böler' görüşü ağırlık kazandı.

Saygı görecek bir ağabeyin lider olarak adayları toparlaması gündeme geldi. Faruk Süren, Ali Dürüst ve Ünal Aysal isimleri ön plana çıktı.

Faruk Süren damadı Burak Elmas'tan dolayı, Ali Dürüst de kişisel nedenlerden istemedi; bu iki isimden vazgeçildi.

Masadaki Ünal Aysal da özel işlerinin yoğunluğu nedeniyle öneriyi geri çevirdi ve ‘ağabey' girişimi fikir olarak kaldı.

Daha sonra seçimin favorisi iki isim toplantıya davet edildi: Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu. Elmas, listesinin etkili isimlerinden Şükrü Ergün ve Polat Bengiserp ile birlikte katıldı.

Elmas ve Hamamcıoğlu'na birleşme ve ortak liste çağrısı yapıldı. Ancak “Şahsi sıkıntımız yok ama bu saatten sonra birleşme konusunda yol alamayız” yanıtı alındı.

Masadaki son fikir “1 yıl sonra seçim yapmak şartıyla ortak liste yapılabilir mi” oldu ancak bu da adaylar tarafından reddedildi.

Toplantı sonunda adaylara “Camiadaki ayrışmaları ortadan kaldırarak hareket etme” çağrısı yapıldı, kim kazanırsa kazansın destek sözü verildi.