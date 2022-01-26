Galatasaray’daki kritik zirvenin detayları ortaya çıktı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Teknik Direktör Domenec Torrent arasında 'Zoom' üzerinden yapılan kritik zirvenin detayları SÖZCÜ'de...

Mesut YILDIRIM

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Süper Lig'e verilen arada toparlanmaya çalışacak Galatasaray'da beklenen zirve gerçekleşti.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Domenec Torrent ‘Zoom' üzerinden ‘online' (çevrimiçi) görüşerek durum değerlendirmesi yaptı. Zirvenin detaylarına SÖZCÜ ulaştı.

İspanyol hoca, Galatasaray’ın patronuna ilk olarak Trabzonspor maçında mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi ve ekledi:

“Takımın gücü 75 dakikalık. Sonrasında yorgunluktan bireysel hata yapmaya başlıyorlar.”

OMAR ARTIK KADRODA

Torrent ile Elmas daha sonra transferi görüştü. İspanyol hoca öncelikle 3 takviye istedi:

Bir stoper, bir 6 numara, bir forvet.

Bu 3 transferin yanı sıra iyileşen sağ bek Omar Elabdellaoui'yi de UEFA kadrosuna eklemeyi planladığını belirten Torrent, elindeki mevcut futbolculara milli arada kendi felsefesini ve oyun anlayışını aşılayacağını, kondisyon ve taktik antrenmanların saha sonuçlarına yansıyacağını belirtti. Burak Elmas'ın da görüşmede Domenec Torrent'e destek verdiği öğrenildi.