Galatasaray’dan altıya hücum

Galatasaray, önüne çıkan tüm engellere rağmen ısrarla iki ön libero arıyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Yardımcısı Erden Timur, 6 numara transferini bitirmek için Fransa'dan sonra İtalya'ya geçecek.

Mesut YILDIRIM

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Önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmeye çalışan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği ön libero (6 numara) konusunda belirsizlik yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların önünde bu bölge için kabarık bir oyuncu listesi var ama gelişmeler, yönetimin istediği gibi ilerlemiyor. Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Erden Timur, bu bölgenin alternatifleri için Fransa'da çalıştıktan sonra İtalya'ya geçmeyi planlıyor.

İşte arayışlarda son durum:

GUEYE DEFTERİ KAPANDI

IDRISSIA GUEYE: Galatasaray, mevcut maaşını (4 milyon Euro) veremeyeceğini bildirip menajerine 2.5 milyon önerdi. 32 yaşındaki Senegalli, ayrılmayı planladığı Paris SG ile devam kararı alınca, defter kapandı.

XEKA: Lille ile sözleşmesi sona erdi. Halen boşta. Hem 8 (iki yönlü) hem 6 (ön libero) oynayabiliyor. Yaşı (27), yeni transfer Sergio Oliveria'nın vatandaşı olması ve maliyeti, transferi sarı-kırmızılılar için cazip kılıyor.

GÖZLER MOURINHO’DA

AMADOU DIAWARA: 24 yaşındaki Gine asıllı İtalyan oyuncunun maliyeti nedeniyle kiralanması gündemde. Galatasaraylı yöneticiler, renktaş Roma ile görüşecek. Son kararı İtalyan ekibinin hocası Jose Morinho verecek.

WILLIAM CARVALHO: Angola asıllı 30 yaşındaki Portekizli, Sergio Oliveira ile aynı dili konuştuğu, stoperde de oynayabildiği için cazip geliyor. Real Betis ile kontratı Haziran 2023'te bitiyor. İspanyol kulübün tavrı belirleyici olacak.

SEFEROVIC SEFERİ

Forvet takviyesi yapmayı da planlayan Galatasaray'da Haris Seferovic ismi iyice öne çıktı. Cimbom, Bosna Hersek asıllı İsviçreli forvetin sağlık raporları geldikten sonra son hamlesini yapacak. 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşan sarı-kırmızılılar, rapora göre Benfica ile masaya oturacak. Seferovic'in Portekiz ekibi kontratı Haziran 2024'te bitiyor.