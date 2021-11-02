Galatasaray’dan Beşiktaş’a cevap: Haklı falan kazanmadılar

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir yeni sponsorluk anlaşması için yapılan basın toplantısında Beşiktaş'ın yaptığı sosyal medya paylaşımına sert şekilde cevap verdi.

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Nesine.com ile yapılan sponsorluk anlaşması sırasında basın mensuplarından Beşiktaş ile ilgili gelen bir soruya cevap verdi. Siyah beyazlılar Hatayspor deplasmanında iptal edilen golüyle Galatasaray’ın Gaziantep FK karşısında bulduğu golü kıyaslayarak, “A D A L E T Herkese Lazım!!!” paylaşımı yapmıştı

”BU BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDEBİLİR”

Bu paylaşım ile ilgili sorulan soru üzerine konuşan Rezan Epözdemir, “Galatasaray Kulübü, Türk sporunun sorunları için tüm kulüplerle ittifak yapar. Yabancı konusu, yayın ihalesi, futbol hukuk kurullarının adil olması, limit problemi… Liglerin başlamasıyla birlikte yöneticiler, camialarına yönelik açıklama yaparken, olumlu mesajları zedeliyor. TFF ve kurulları da bu görüntüden nemalanıyor. Türk sporunun kronik problemlerini çözebilmek için tüm kulüplerle görüşmeler yaptık. Bu birilerini rahatsız edebilir. Bizim başkanımız 45 gün ceza aldı. Daha ağır cezalar disipline bile sevk edilmedi. İşte adalet burada lazım. Bütün statlar full doldu, bu kurallar bir tek bize mi var? Kimse kurallara uymuyor. Türkiye’de adalet sorunu var” dedi.

”BAZI KULÜPLERİN ADALETİ HATIRLAMASI ÖNEMLİ”

Galatasaraylı yönetici, “Tahkim’i istifaya davet ettik. Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ 2 YIL ÖNCE KURALI ANLATMIŞ”

Epözdemir, “Bizim attığımız gol teknik olarak ofsayt değil. Beşiktaş zaten iki yıl önce attığı bir tweet ile kuralı anlatmış. Adaletten bahsediliyorsa, bu tespiti de yapmak ve tarihe not düşmek gerekiyor. Yayınladığımız hakem performans sonuçlarını yurt dışından alıyoruz. Hiçbir katkı veya yorum katmadan bilimsel verileri paylaşıyoruz. Bu nedenle bunları federasyonla paylaşmanın bir gereği yok” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

“BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ HAKLI FALAN DEĞİLDİR”

Galatasaraylı yönetici, “Kerem’e Nelsson’a vuruluyor. Penaltıda çizgi ihlali var. Hakem hataları sonuca etki etti. Alex Teixeira’nın iki defa kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Kişisel olarak Sayın Remzi Sanver’in ‘Beşiktaş’ın haklı galibiyeti’ sözlerine katılmıyorum. Galatasaray’ın hakkı yenmiştir. Beşiktaş’ın galibiyeti haklı falan değildir” açıklamasını yaptı.

“AMİGO GİBİ SPOR YAZARLARI VAR”

Rezan Epözdemir ayrıca “Son dönemde Galatasaray’a kategorik bir saldırı var. Bir şarkıcı çıkıyor kendi konserinde edep yoksunu bir şekilde Galatasaray’a saldırı biçiminde o söylemleri tekrar ettiriyor. Amigo gibi spor yazarları var” ifadelerini kullandı.

“HOCAMIZIN MAAŞI 21 MİLYON TL”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Epözdemir, “Başkanımız ve hocamız, seçimin hemen ardından bir araya geldi. Hocamız, Galatasaray'ın efsane isimlerinden birisi olarak göreve başladı. Hocamız boş mukaveleye imza atıp yönetimimize verdi. Biz de hakkaniyet iklimini egemen kılmak istedik. Kamuoyunda 3 milyon Euro, 35-40 milyon TL'ler konuşuluyor. Bunlar gerçek olmayan rakamlar. Biz hocamızla TL üzerinden anlaşma yaptık. Hocamız önceki dönemde yıllık 18 milyon TL alıyordu, yani 2 milyon Euro'ya tekabül ediyor. Sözleşme imzaladığımız dönemde 2 milyon Euro, 21 milyon TL'ye denk geliyordu ve biz de bir artış yapmadan bu rakam üzerinden imzamızı attık. Euro üzerinden bir zam yapmadık ama kur farkından dolayı 18 milyon TL'lik rakam, 21 milyon TL oldu” açıklamasında bulundu.