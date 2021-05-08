Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a Twitter’da bombardıman: ‘Sizin için hazırladık…’

Süper Lig 40. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yenen Galatasaray, şampiyonluk iddiasını sürdürürken, maç sonu ezeli rekabet sosyal medyaya sıçradı.

Güncellenme: 23:40, 08/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’dan Beşiktaş’a Twitter’da bombardıman: ‘Sizin için hazırladık…’

Süper Lig’in 40. haftasında lider Beşiktaş’ı 3-1 yenerek zirveye ortak olan Galatasaray, maçın ardından sosyal medyadan ezeli rakibine sataştı.

Beşiktaş’ın maç sonucunu paylaştığı gönderiyi alıntılayan sarı kırmızılıların resmi Twitter hesabı, takım logolarında yıldız kullanılmamasına atıfta bulundu. Galatasaray’ın attığı tweet’te “Yıldızlarımızı “sehven” gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz. Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı” ifadeleri yer aldı.

Ardından paylaşımlarına devam eden Galatasaray Kulübü, “Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası soyunma odası” yazılı Fatih Terim’in sözlerini yer aldığı bir videoyu paylaştı.

Kısa süre sonra bir atari oyunundan görüntü paylaşan sarı kırmızılılar, “Kuş avcısı” yazılı bir görselde, elinde kartal tutan aslan videosu yayınladı.

İlginizi ÇekebilirGalatasaray lider Beşiktaş'ı devirdi! Şampiyonluk yarışı son 2 haftaya kaldı...Galatasaray lider Beşiktaş'ı devirdi! Şampiyonluk yarışı son 2 haftaya kaldı...