Galatasaray’dan Beşiktaş’a Twitter’da bombardıman: ‘Sizin için hazırladık…’

Süper Lig’in 40. haftasında lider Beşiktaş’ı 3-1 yenerek zirveye ortak olan Galatasaray, maçın ardından sosyal medyadan ezeli rakibine sataştı.

Beşiktaş’ın maç sonucunu paylaştığı gönderiyi alıntılayan sarı kırmızılıların resmi Twitter hesabı, takım logolarında yıldız kullanılmamasına atıfta bulundu. Galatasaray’ın attığı tweet’te “Yıldızlarımızı “sehven” gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz. Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı” ifadeleri yer aldı.

Yıldızlarımızı “sehven” gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz. Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı! #GSvBJK https://t.co/o5OpBtsk7p pic.twitter.com/zj4QEIYRDU — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 8, 2021

Ardından paylaşımlarına devam eden Galatasaray Kulübü, “Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası soyunma odası” yazılı Fatih Terim’in sözlerini yer aldığı bir videoyu paylaştı.

Kısa süre sonra bir atari oyunundan görüntü paylaşan sarı kırmızılılar, “Kuş avcısı” yazılı bir görselde, elinde kartal tutan aslan videosu yayınladı.