Galatasaray’dan büyük sürpriz! Fenerbahçe paketi geliyor…

Görev süresinin ilk periyodundaki vaatleri için GS TV’de sunum yapan sarı-kırmızılıların başkanı başarı oranlarını yüzde 77.1 olarak açıkladı. Ezeli rakiple ortak sponsorluğun müjdesi verildi.

Mesut YILDIRIM

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Çekişmeli bir seçimin sonunda 19 Haziran'da Galatasaray'ın 38. Başkanı seçilen Burak Elmas, görev süresindeki ilk 100 günün raporunu GS TV'de açıkladı. Seçim öncesi vaatlerinin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiklerini belirten Elmas, “Projelerimizin büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. Vaatlerimiz dışında ekstra çalışmalarımız da oldu. 100 gün projelerimizi, %77.1 oranında gerçekleştirdik” diye konuştu.

İLGİNÇ BİR MÜJDE VERDİ

Başkan Elmas'ın ardından 100 gün içindeki vaatlerin yerine getirilme yüzdelerini açıklayan Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt, ilginç de bir müjdeyi verdi. ‘100 Gün Planı Harici Ekstra Çalışmalar' bölümünde ‘Galatasaray-Fenerbahçe Ezeli Rekabet Ebedi Dostluk Sponsorluk Paketi'nin oluşturulduğu belirtildi. Bu tarihi girişim kısa sürede açıklanacak.