Galatasaray’dan derbi için erteleme talebi! Beşiktaş’ın yanıtı…

Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynadıktan sonra İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle şehre gelişi krize dönüşen Galatasaray, Pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçının ertelenmesini talep etti. Beşiktaş ise, Galatasaray'ın erteleme talebine jet bir yanıt verdi.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinin ileri bir tarihe ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün yazılı başvurusunda şu ifadeler yer aldı: “Sayın Nihat Özdemir, Sizlerin de yakından bildiği üzere, İstanbul’da yaşanan zorlu hava koşulları nedeniyle, uçak seferleri başta olmak üzere ulaştırma faaliyetlerinde çok ciddi problemler yaşanmaktadır. Tahminlere ve uzman görüşlerine göre bu sıkıntıların bugün ve hafta sonu da tüm şiddetiyle devam etmesi beklenmektedir.”

“YOL HARİTASI NETLEŞMEMİŞTİR”

“Bu sıkıntılar ışığında; 10 Mart 2022 Perşembe gecesi, İspanya’da Barcelona FC ile Avrupa Ligi Son 16 Turu Müsabakası’na çıkan takımımızın İstanbul’ dönüşü ile ilgili takvim ve yol haritası hâlâ netleştirilememiştir. Bugün saat 11:00 itibarıyla, takımımızı taşıyacak uçağın İstanbul Havalimanı’na inişi konusu halen kabul edilmemiştir. Halihazırda ilgili hava yolu ve havalimanı yetkilileriyle İzmir’e dönüş planları üzerinde görüşmeler devam etmektedir.”

“ANTRENMAN YAPMADAN ÇIKABİLİRİZ”

“Doğal afet şartlarının yaşandığı, okulların resmi olarak iki gün tatil edildiği, çok sayıda kamu görevlisinin idari izinli sayıldığı bugünlerde TFF aynı zamanda 2. ve 3. Lig maçlarının mücbir sebep nedeniyle ertelenmesini karara bağlamış durumdadır. Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini elde etme arifesinde, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali yolunda emin adımlarla yürüdüğümüz bu dönemde, biraz önce belirttiğimiz ve tamamı bizim kontrolümüz dışında olan gelişmeler nedeniyle, Süper Lig’de bir sonraki maçımız olan Beşiktaş mücadelesine antrenman yapmadan çıkma olasılığımız çok yüksektir.”

“HAYALİNİ KURDUĞUMUZ MİLLİ BİR BAŞARI”

“Öte yandan, Türk futbolu olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, Avrupa Ligi’nde elde edeceğimiz her başarının, ülke puanımıza paha biçilemez katkılar sunacağı, Türk futbolunun geleceğini aydınlatacağı, tüm milletimize büyük umut, güven ve moral vereceği ortadadır. Bu ülkede sporun birleştirici gücüne inanan milyonlarca kişi için, Galatasaray’ın çeyrek final ve olası final yolculuğu tüm taraftarlık duygularının ve renk sevdalarının ötesinde, uzun yıllardır özlediğimiz, hayalini kurduğumuz milli bir başarıdır.”

“29. HAFTA MAÇLARI ERTELENSİN”

“Bu nedenle, Federasyonumuzun vermiş olduğu 2. ve 3. Ligler ile ilgili emsal teşkil edebilecek erteleme kararı ve 17 Mart 2022 Perşembe günü oynayacağımız Barcelona FC Avrupa Ligi Son 16 Tur Rövanş müsabakası dikkate alınarak; doğal afet şartlarının devam ettiği hususu geçerli olmak üzere; Adil rekabet ilkesine olan inancımızla, 2021-22 Süper Lig sezonunun 29. haftasının maçlarının 10 gün ertelenmesi talebini bilgi ve tasviplerinize sunuyoruz.”

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN YANIT

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray Kulübü’nün Beşiktaş maçının ertelenmesini isteyeceği iddialarına karşın açıklama yaptı ve “Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız” dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda dün Barcelona ile deplasmanda karşılaşan ve 0-0’lık sonucun ardından İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kente dönemeyerek rotayı İzmir’e çeviren Galatasaray’da yönetimin, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) Beşiktaş maçının ertelenmesi için talepte bulunması bekleniyor. Beşiktaş Kulübü’nün asbaşkanı Emre Kocadağ, bu iddialarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Kocadağ, siyah-beyazlı takımın hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirerek, “Takımımız şu anda Vodafone Park’ta Galatasaray maçının antrenmanını yapıyor. Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti veya maçın oynanmasına engel hava şartı olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız. Bu konuda tavrımız net” dedi.

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