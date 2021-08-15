Galatasaray’dan Feghouli’ye bir teklif daha

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın maliyetleri nedeniyle Falcao ile birlikte takım bulmasını istediği Feghouli'ye maaşını indirmesi konusunda bir teklif daha yapıldı.

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Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı St. Johnstone maçında ortaya koyduğu futbolla dikkat çeken Sofiane Feghouli kalmak istiyor. Galatasaray yönetimi, şu ana kadar gelen tüm teklifleri geri çeviren 31 yaşındaki oyuncu için kulüp bakmayı sürdürüyor. Cezayirli futbolcu için B planı ise maaş indirimi. Sarı-kırmızılılar, yıllık maliyeti 4.1 milyon Euro'yu bulan Feghouli'nin garanti maaşını 3.8 milyon Euro'dan 2.5 milyon Euro seviyesine düşürmek istiyor.

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ASLAN’I YOĞUN FİKSTÜR BEKLİYOR

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoğun bir maç takvimine giriyor. Yarın ligde Giresunspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar bu mücadele de dahil 14 günde 5 maça çıkacak. Cimbom bu karşılaşmaların 3'ünü de deplasmanda oynayacak. Aslan'ın maç takvimi şöyle:

Yarın:

Giresunspor (Giresun)

19 Ağustos:

Randers (Danimarka)

23 Ağustos:

Hatayspor (İstanbul)

26 Ağustos:

Randers (İstanbul)

29 Ağustos:

Kasımpaşa (İstanbul)

CICALDAU’NUN HEYECANI BÜYÜK

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Alexandru Cicaldau, Giresun karşılaşmasıyla ilk kez forma giymenin heyecanını yaşayacak. 24 yaşındaki futbolcu, eski takımı Universitatea Craiova ile Konferans Ligi'nde sahaya çıktığı için Galatasaray'ın grup aşamasına kadar Avrupa maçlarında oynayamayacak. Buna karşın Teknik Direktör Fatih Terim'in çok şey beklediği orta sahayı Giresun'da ilk 11'de sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.