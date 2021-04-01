Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yanıt: ‘Çaresizlikten yapıyorlar’

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu’nun FB TV’de yaptığı yayının ardından, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Spor Tarihçisi Melik Şabanoğlu, GS TV’de 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklara dair görüşlerde bulundu.

Fenerbahçe’nin sahadaki başarısızlıklarını örtmeye çalıştığını söyleyen Yusuf Günay, “Üzücü nitelendirmelerle dolu bir program izledik. Bir yönetici bu üslupla konuşmalıdır. Sahadaki başarısızlıklar beklediğimiz gibi Türkiye’yi yeni bir gündemin içine itmiş oldu” dedi.

İşte Melih Şabanoğlu ve Yusuf Günay’ın açıklamaları:

MELİH ŞABANOĞLU: ‘KİMSE 1959 ÖNCESİNİ YOK SAYMIYOR’

“Kimse Türkiye’de 1959 öncesini yok saymıyor. Daha önce Türker Arslan döneminde zaten tartırışlıştır. 1959 dönemi sayılmıyor diyemeyiz. Beşiktaş’a iki şampiyonluk yazılmış durumda zaten. Kupa mühendisliği yapılmaya çalışılıyor. Galatasaray’ın 1953 döneminde kazandığı bir kupa var. Lefter’in şampiyonluğu elinden alınıyor diyorsunuz ama Turgay Şeren’in şampiyonluğunu neden saymıyorsunuz? Kimse 1959 öncesini yok saymıyor. 1951’de profesyonellik kabul edildiğinde herkes profesyonel olmuyor. Kural en az 6 profesyonel oyuncu olması.”

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“KUPA MÜHENDİSLİĞİ YAPILIYOR”

“1954 yılında UEFA kuruluyor. 1955’te Şampiyon Kulüpler Kupası düzenleniyor. 1955’te TFF’ye de soruyorlar. TFF bakıyor ki şampiyon yok. İstanbul Futbol Ligi şampiyonu Galatasaray’ı, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’na gönderiyor. Metin Oktaylı takım, bir Türk takımının ilk Avrupa galibiyetini elde ediyor. Federasyon Kupası düzenleniyor. Şehirlerin katıldığı bir Federasyon Kupası düzenleniyor. Beşiktaş 2 kez kazanıyor. Yıldız sistemi ihdas edildiği zaman, Beşiktaş buradaki şampiyonlukları istedi. Türker Aslan Tahkim’i de bu şampiyonlukları verdi. 1959 öncesi yok sayılmıyor, bu şampiyonluklar veriliyor. Galatasaray, 1952/53 sezonunda Türkiye Futbol Birinciliği’ne katılıyor. Lefterleri, Baba Hakkıları yok sayıyorlar deniyor. Kupayı alan Turgay Şeren var. Kupa mühendisliği yapılıyor. Lefter’in şampiyonluğu elinden alınmasın deniyor, Turgay Şeren’in almaya çalışıyorlar. Bu bir örnektir.”

YUSUF GÜNAY: YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK DEDİK

“Üzücü nitelendirmelerle karşı karşıya bir programı izledik. Türk sporunda kalitenin bu noktaya gelmesi beni üzdü. 2018 yılı Galatasaray ve Fenerbahçe'de yönetimlerin değiştiği bir yıl oldu. Bu süreçte başkanımızın ‘Rakibe saygı, kendine saygı' beyanatı oldu. Rakiplerimize saygı göstererek hareket ettik. Bir yönetici çıkıp rencide edici üslupla konuşmamalıdır. Camiayı ve yönetim kısmını ayırıyoruz. Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım seçime katıldığında söylemleri oldu. Ali Yıldırım Bey, rekabette kalitenin arttıracağını daha kaliteli bir kulüp yönetime kavuşacağını iddia etti. Biz de Türk sporu için yeni bir dönem başlayacak dedik. Bu şekilde beklenti oluşmuştu. Sahadaki başarısızlıklar Türkiye'yi yeni bir gündemin içine itmiş oldu. Genel başarısızlık her iki kulüp arasındaki sonuçlar bu noktaya getirdi. Galatasaray – Fenerbahçe rekabetinde son 3 yılda hiç mağlubiyet almadığı gibi onların sahasında üst üste 2 kez galip gelmiştir. Bu başarısızlıkları örtmek ve gündemi değiştirmek adına yakın tarihte federasyona başvuru yapıldı”

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“TÜRKİYE’DE ÇOK TARTIŞILDI”

“Çünkü haksız, meşru değil, hukuki değil. 90 yıl evvele giderek şampiyon olarak kabul edilmesi başvurusu. Daha önce federasyon tarafından Beşiktaş kararı var. Bu konu Türkiye'de çok tartışıldı. Türkiye bugünkü anlamda oynanan, kuralları olan bir lige 1959'dan sonra kavuşuyor. 90 yıl evvel geriye gidip, sürekli olmayan bir yılda 2 ayrı şampiyon çıkaran turnuva sonuçlarını 90 yıl sonra bugün etki edecek tasarrufta bulunmayın, bulunamazsın. Federasyona yapılan başvuru hukuka uygun olmalıdır. Tahkim kurulu bu konuda karar vermiş. Aynı konunun tekrar gündeme getirilmesi spordaki barış ve kardeşliği bozucu bir etki yapar. Önüne geçen bir konu.”

“BU TİP İNSANLARIN YÖNETİCİLİK YAPMAMASI LAZIM”

“Fenerbahçe yöneticisinin Galatasaray camiası için söylediği sözler. Bu son derece yanlış, asla kabul edilemez. Sorumluluk sahibi bir kişinin ağzından çıkmayacak, Galatasaray Spor Kulübü bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bir terör örgütü mensubuymuş gibi suçlayacak gibi duruma gelmesi ülke için üzüntü vericidir. Zaman zaman taraftar grupları arasında oluyor. Bugün Türkiye’nin izlediği ortamda bu şekilde sorumsuzca Türkiye'nin önde gelen en büyük sivil toplum kuruluşu olan Galatasaray'a bu şekilde iftiralarda bulunulması kabul edilebilecek bir şey değildir. Bizim hiçbir başkanımız, başkan adayımız birbirleri ile böyle bir konuşmaya girmediler. Bunun karşılığında Fenerbahçe'yi temsil eden bir kişi çıkıp da Galatasaray'ı terör örgütü mensubu gibi bir laf söylemesi asla kabul edilebilir bir şey değil. Bu tip insanların yöneticilik yapmaması lazım. Bizim camiamızda tartışma olmadı. Bir iki tane profesyonel sporcudan kaynaklanarak bu iddiaların atılması hiçbir şekilde fayda sağlamaz. Biz bunun daha fazlasını gösterebiliriz”

“REKABETTE GERİ KALMANIN ÇARESİZLİĞİ”

“Rekabette geri kalmanın çaresizliği. 3 yıl içinde bir beklenti oluşmuştu aslında. Rekabette kalite olacak, futbola kalite gelecek dedik ama tam tersi oldu. Saha dışında olaylar daha fazla konuşuldu. 3 yıl içerisinden birkaç örnek vereyim. İlk etapta Fatih Terim hocamızın federasyondan aldığı tazminatla ilgili spekülasyonlar. Çocuk Esirgeme Kurulu'na bağışlanmış bir konudur. Daha yakında Oğulcan davası. Şu an içinde bulunduğumuz defterleri karıştırma noktası buradan kaynaklanıyor. Sahadaki başarısızlığın oluşturduğu psikolojik bir durumdur. Herhalde ciddi bir travma ile karşı karşıyalar. Galatasaray'a, Galatasaray'ın başkanına bu hakaretlerin hiçbiri karşılıksız kalmayacak. Gerekli hukuki başvuruları yapacağız. Karşınızdaki kulübü terör örgütü ile suçlamak akıl almaz bir şey. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil.”

Başkan Yardımcımız Yusuf Günay: “Fenerbahçe, son yıllardaki başarısızlıklarını örtmek ve gündemi değiştirmek adına yakın bir tarihte TFF’ye başvuruda bulunmuştur.” pic.twitter.com/vxtegPWKRL — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 1, 2021

“BÖYLE BİR KARARA İHTİMAL VERMİYORUZ”

“Böyle bir karar alınabileceğine hiç ihtimal vermiyoruz. Olabileceğini düşünmüyorum. Görüşülmeden reddedileceğini düşünüyorum. Kamu kurumları kanundan aldıkları yetkileri hukuka uygun kullanmak durumundalar. Şayet ligde Fenerbahçe, Galatasaray'ın önünde olsaydı böyle bir talepte bulunur muydu? Sahada mücadele vermek durumdayız. Başka kin ve nefret duyguları ile hareket etmememiz gerekir. Galatasaray olarak karşılıksız bırakmayacağız. Hukuk önünde bunun hesabını soracağız.”

TÜRKER ASLAN: FENERBAHÇE’NİN TALEBİNİ REDDETTİK

Türkiye Futbol Federasyonu eski Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan da yayına telefonla bağlandı. 15 sene tahkim kurulunda görev yaptığını hatırlatan Arslan, “Haluk Ulusoy federasyon başkanlığı döneminde böyle başvuru yaptı. Federasyon bir karar verdi. Biz de onayladık. Fenerbahçe'nin talebini reddettik. Federasyonun arşivlerinde bulunur. TFF’nin bunu bulup ortaya çıkarması lazım. Bu karar, yeni bir delil olmadan mahkeme yoluyla gündeme getirilemez. Üzüntü ile izledim. Beyanları seviyesi düşük, saygısızcaydı. Ben 50 sene sporun içindeyim. Beni o dönemdeki Fenerbahçe yöneticilerine sorarsa tarafız ve adil olduğunu öğrenirler. Manipüle deyip, tezgah kuruldu anlamında beyanda bulunuyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Öyle bir kararı TFF bu kararı çıkartıp hukukun gereğini yapmalıdır. Ben 12 sene CAS'ta görev yaptım. Bu evrak federasyonun sorumluluğunda. Bu konuda TFF'nin de verdiği bir karar var. O karara karşılık bize geldi. Gereğini de yapmaları lazım” diye konuştu.