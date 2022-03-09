Galatasaray’dan hakem kriziyle ilgili ilk açıklama

Galatasaray Kulübü, MHK'nin 13 hakemi kızağa çekme kararıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulüp, alınan kararların takipçisi olacaklarını duyururken, sistemin de değişmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Merkez Hakem Kurulu’nun 13 hakeme Süper Lig’den el çektirmesinin ardından, Galatasaray Kulübü konuyla ilgili açıklama yaptı.

“Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “Biz, kapalı kapılar ardında, ben dedim, oldu zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kriterleri belli, tüm kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz” denildi. Galatasaray’ın, TFF ve MHK tarafından verilen hakem kararlarına ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Galatasaray Spor Kulübü, taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği üzere, hatalı hakem kararlarından bu sezon olumsuz anlamda en fazla etkilenen kulüp olmuştur. Sadece kendimiz için değil, sahaya çıkan tüm kulüpler için adalet isteğimizi, Merkez Hakem Kurulu sisteminin, işleyişinin şeffaf ve adaletli bir şekilde değişmesi gerektiğini defalarca dile getirdik.”

“SORUNLARIN KABULÜDÜR”

“TFF'nin hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirleme kararı hakkında yaptığı açıklamayı büyük bir dikkatle inceledik. Bunca haksızlığa uğramış bir kulüp olarak, değişiklik isteğimiz ortadadır. Bu süreçte bu talebimizi her mecrada birçok kez ifade ettik. Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür.”

“KAPALI KAPILAR ARDINDA…”

“Galatasaray Spor Kulübü'nün talebi sadece kişilerin değil, sistemin işleyişinin değişmesi ile ilgilidir. Biz, kapalı kapılar ardında, ben dedim, oldu zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kriterleri belli, tüm kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz. Türk futbolunun geleceği için her zaman masada bulunacağımızı ve alınan tüm kararların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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