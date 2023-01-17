Galatasaray’dan Icardi’ye: İndirim yap, bonservisini alalım

Galatasaray, PSG’nin 15 milyon Euro fiyat biçtiği Arjantinli yıldızı almaya hazır. Yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanırsa bonservis için devre arasında harekete geçilecek.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da transfer gündemi hareketli. İlk maddelerden biri de Mauro Icardi'nin tapusunun alınması. Arjantinli yıldızın olumlu tavrıyla güç bulan sarı-kırmızılılar, Paris St.Germain ile de temaslara başladı. PSG kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. Fransızlar, yıldız golcüye 2020 yazında 50 milyon Euro ödemişti ancak gelecek planlamasında artık düşünmüyor. Galatasaray bonservis pazarlıklarına başlayacak ancak öncelik futbolcuda…

6.7 MİLYON EURO İSTİYOR

SARI-KIRMIZILI yönetimi Icardi'nin maaşını düşünüyor. Başkan Dursun Özbek'in mesajı da net. Yıldız golcünün geleceğiyle ilgili yöneticilerle görüş alışverişinde bulunan Özbek, “Maaşında indirim yapsın, bonservisini alalım. 4.5 milyon Euro'ya inerse gerisini biz hallederiz” dedi. Mauro Icardi, PSG'den aldığı net maaş olan 6 milyon 750 bin Euro'yu Galatasaray'dan istedi. Cimbom şu an oyuncunun maaşının 750 bin Euro'sunu karşılıyor.

İTALYANLAR DA YAZDI

İtalya’nın önemli yayını La Gazzetta dello Sport, PSG'nin Icardi'yi satmak istediğini, Galatasaray'ın da talep edilen 15 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğunu yazdı. Haberde, “Icardi'nin Galatasaray ile ilişkisi iyi. Paris'teki büyük maaşından vazgeçmeye hazır olduğunu söylüyor” denildi.