Galatasaray’dan Jorginho yoklaması

Galatasaray'ın orta saha adaylarından birinin Arsenal'ın İtalyan yıldızı Jorginho olduğu öğrenildi. Şampiyonlar Ligi’nde takıma sınıf atlatacak fırsat transferi peşindeki Galatasaray, İngiliz ekibinde arka planda kalan 31 yaşındaki futbolcu için kolları sıvadı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray transferde tüm planlarını Şampiyonlar Ligi'ne göre yapıyor. Torreira ile birlikte orta sahaya güç katacak bir yıldız arayan sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Jorginho…

Arsenal'in Brezilya asıllı İtalyan futbolcusu için görüşmeler başladı bile. Londra ekibinde Arteta'nın yeni sezon planlamasında hamle oyuncusu olarak düşündüğü Jorginho'nun sezon sonu bitecek kontratı da Galatasaray’ın elini güçlendiriyor.

Arsenal’ın yüksek maaşı yüzünden bonservissiz transferine yeşil ışık yakma ihtimali, Jorginho'yu fırsat transferi haline getiriyor. Napoli ve Chelsea formasıyla büyük çıkış yakalayan İtalyan orta saha, bu yıl devre arasında geldiği Arsenal'de istediği ortamı yakalayamamıştı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kozu ve imza parasıyla 31 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

2021'de İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşayan futbolcu aynı yıl UEFA tarafından Avrupa'da yılın futbolcusu seçilmişti.

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