Galatasaray’dan Kazımcan Karataş açıklaması
Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Rams Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncusu Kazımcan Karataş, mücadelenin 26. dakikasında Eden Karzev ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.
Maçın 29. dakikasında oyundan çıkan ve sol ayağının üzerine basmakta zorluk çektiği görülen 20 yaşındaki oyuncunun son durumu hakkında Galatasaray Kulübü’nden şu açıklama geldi;
“Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”