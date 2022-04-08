Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Galatasaray'ın Karagümrük'le oynadığı maçta sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine devam edildiği belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor.

Sarı-kırmızılı takımın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ile başladığı ve koordinasyon hareketleri ile devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maç ve duran top çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

Sakatıkları süren Sofiane Feghouli’nin salonda kendisi için hazırlanan özel programı uyguladıktan sonra sahada takımdan ayrı olarak düz koşulara başladığı belirtildi.

Mostafa Mohamed’in antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel programla çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Kerem Aktürkoğlu'nun ise tedavisine devam edildiği belirtildi.