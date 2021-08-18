Galatasaray’dan Marcao açıklaması: ‘Çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek’

Galatasaray Kulübü, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında açıklama yayınladı.

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Süper Lig’in ilk haftasındaki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao için Galatasaray Kulübü’nden açıklama geldi. Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla özür dilemişti.

Galatasaray Kulübü, Marcao hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız. 2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir.”

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