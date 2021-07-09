Galatasaray’dan Şenol Güneş’e Taylan Antalyalı yanıtı: ‘Talihsiz açıklamalar’

EURO 2020’de yaşanan hayal kırıklığının ardından ilk kez basın karşısına geçen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Galatasaray futbolcusu Taylan Antalyalı hakkında yaptığı açıklamalar gündeme oturmuştu.

Milli futbolcunun sakatlığını gizleyerek kampa katıldığını söyleyen Güneş, “Taylan’la ilgili sıkıntım benim izlediğim maçlara göre daha durağan geldi. Dorukhan daha iyi göründü. Taylan döndüğü ilk gün ameliyat oldu. Temposu düşüktü, doktoru aradım var mıydı problemi diye, hayır dedi. Tedbir amaçlı ameliyat olmuş. Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum” ifadelerini kullandı.

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Konuyla ilgili olarak açıklama yapan sarı kırmızılı kulüp, “A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş'in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik” derken, açıklamada şu sözler yer aldı:

“Sporcu sağlığı Galatasaray'ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır. Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım'da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”