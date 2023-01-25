Galatasaray’dan sıra dışı istatistik

Galatasaray'ın bu sezonki sonuçlarında dikkat çeken istatistik... Galatasaray, lig ve kupadaki 23 maçta 18 kez kazandı. 13 galibiyet dikkat çekici sonuçlarla bitti.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 23 maça çıktı. Sarı-kırmızılıların bu maçlarda aldığı 18 galibiyetlerin çoğu tek farklı skorlarla geldi.

Galatasaray, ligdeki 14 galibiyetin 10'unu; kupadaki 4 galibiyetin de 3'ünü tek farklı (1-0, 2-1, 3-2) skorlarla aldı. Aslan'ın galip geldiği 18 maçın 9'u 2-1 bitti. Okan Buruk'un takımı üç kez 1-0, bir kez de 3-2 kazandı.

Aslan ligde 45 puanla liderlik koltuğunda otururken, 30 puanı tek farklı galibiyetlerle hanesine yazdırdı. Galatasaray tek farklı galibiyetler dışında ligde bir kez 7-0 (Başakşehir), bir kez 4-0 (Hatayspor), bir kez 3-0 (Fenerbahçe), bir kez de 2-0 (Fatih Karagümrük) kazandı.

İTALYA SEFERİ

Öte yandan Skysports, Galatasaray'ın en büyük hayal kırıklığı olan Haris Seferovic'e İtalyan ekibi Salernitana'nın talip olduğunu duyurdu. Bu oyuncunun ayrılığı, yabancı kontenjanında yer açılması anlamına da geliyor. Galatasaray’da forvet takviyesi gündeme gelebilir.