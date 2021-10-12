Galatasaray’dan stadyum isim anlaşması! 725 milyon TL gelir

Galatasaray, Türk Telekom ile 11 yıl süren ve geçtiğimiz günlerde sona eren stadyum isim hakkı anlaşmasında yeni bir sponsor ile sözleşme imzaladı.

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Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde yer alan stadyumu için yeni bir isim hakkı sponsoru buldu. Türk Telekom ile 11 yıl süren anlaşmanın sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı kulüp, NEF ile yeni sözleşme imzaladı.

Anlaşmaya göre 10 sezon için NEF ile stadyum isim hakkı sözleşmesi imzalayan Galatasaray, kasasında 725 milyon TL ve KDV koyacak. Bu paranın bir kısmı Galatasaray AŞ’ye, bir kısmı ise Galatasaray Derneği’ne verilecek.

Galatasaray, resmi internet sitesinden anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL+KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.

İşbu tutarın 652.500.000 TL+KDV’si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL+KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne ödenecektir.

Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.”