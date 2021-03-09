Galatasaray’dan tarihi anlaşma… 100 milyon TL’nin üzerinde katkısı olacak

Galatasaray ile EnerjiSa arasındaki tarihi anlaşmanın imza töreni gerçekleştirildi. Anlaşma kapsamında kurulacak güneş enerjisi tesisiyle Türk Telekom Stadyumu, kendi elektriğini kendisi üretecek.

Anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz “Yaklaşık 20 milyon TL’lik bir proje bu… 25 yıllık ömürde bizim cebimizden hiç para çıkmayacak. Galatasaray 25 yılda 100 milyon TL’nin üzerinde gelir elde edecek. 25 milyon TL’lik masraf da EnerjiSa’ya ait olacak. 10 yıl sonra da paneller tamamen bize devredilecek. Böyle bir teklif yok. EnerjiSa’ya teşekkür ediyoruz” dedi.

40 BİN METREKAREDE KURULACAK

Avrupa ve Türkiye’de bir ilk olan proje, stadyumun çatısında atıl alanda 40 bin metrekarede kurulacak. 10 yıl sponsorun işleteceği güneş paneli, daha sonra Galatasaray’a devredilecek. Proje Galatasaray’a 100 milyon TL’nin üstünde bir katkı sağlayacak. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte 200 bin ağaç kurtulacak.

Kompleksin harcadığı enerjinin yüzde 60’ı proje kapsamında üretilecek. Fazla enerji açığa çıkması durumunda ise enerji şebekeye satılacak.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise projenin uzun zamandır gündemlerinde olduğunu söyleyerek “Galatasaray’a yakışır bir proje. Şu an tamamen atıl durumda kalan ve hiçbir şekilde kullanılmayan stadın çatısındaki 40 bin metrekarelik alanda Enerjisa tüm harcamaları kendisi yaparak bir santral kuruyor, 10 yıl boyunca işletiyor daha sonra her şeyiyle bize geçiyor. Aslında santral kurulur kurulmaz mülkiyeti de Galatasaray’a devrediyor. Hem Galatasaray hem de Türk ekonomisine önemli katkısı olacak. Santral 25 yıllık ömrü boyunca Galatasaray’a 100 milyon TL’nin üzerinde bir katkı sağlayacak. Enerjisa yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Örnek bir çalışma oldu” ifadelerini kullandı.



Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar da, projeyi 12 ay içinde tamamlamayı planladıklarını ifade ederek, “Türkiye’nin dörtte birine enerji tedarik ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde yeni teknolojilere 15 milyar lira yatırım yapacağız. Bunu önemsiyoruz. Bu projede de üretilecek enerji 2 bin haneyi besleyebilecek. 200 bin ağacı kurtarıyoruz. Sürdürebilirlik derken burada enerjinin yerli ve milli olmasının ötesinde doğaya, yarına, çoluk ve çocuğumuza, geleceğimize yaptığımız bir yatırım olarak görüyoruz. Bu işin olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray’a, ülkemize ve insanlığa hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.