Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Galatasaray’dan TFF’ye başvuru

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Güncellenme: 23:08, 04/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’dan TFF’ye başvuru

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed’e gösterilen kırmızı kartın iptali için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) başvurulduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüzce, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan MKE Ankaragücü – Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mustafa Muhammed’in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikar derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na başvurulmuştur” denildi.

İlginizi ÇekebilirSüper Lig'in 'mağdur' büyükleri: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş!Süper Lig'in 'mağdur' büyükleri: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş!
Ankaragücü Beşiktaş Fenerbahçe Futbol Galatasaray internet Mostafa Mohamed söz Süper Lig TFF Türkiye