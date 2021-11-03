Galatasaray’dan TFF’ye seyirci resti: ‘Moskova maçında kısıtlama yok’

Galatasaray Kulübü, Lokomotiv Moskova maçının tam kapasite seyirciyle oynanması talebinin TFF tarafından reddedilmesine rağmen seyirci kısıtlaması uygulanmayacağını açıkladı.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı ağırlayacak olan Galatsaray, Türkiye Futbol Federasyonu’nun seyirci kararına uymayacağını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, Moskova maçının tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF’ye başvurmuştu ancak, bu talep reddedildi. Buna rağmen bir açıklama yayınlayan Galatasaray Kulübü, Lokomotiv Moskova maçında herhangi bir seyirci kısıtlamasına gidilmeyeceğini duyurdu. İşte Galatasaray’ın açıklaması:

“4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir. Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021'den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.”

“SEYİRCİ KISITLAMASINA GİDİLMEYECEKTİR”

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir. Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz…”