Galatasaray’dan transfer hamlesi: Davinson Sanchez ve Wilfred Ndidi geliyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı ve rotasını transfere çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez ve Wilfred Ndidi gibi yıldızları transfer ederek kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.

Mesut YILDIRIM

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Öncelikli hedefi olan Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan, son şampiyonu olduğu Süper Lig'de de milli araya 3 maçta 7 puanla gol yemeden giren Galatasaray, rotasını transfere çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, UEFA'ya liste bildiriminin son gününde iki ismi açıklamaya hazırlanıyor. Bunlardan ilki Davinson Sanchez. Tottenham ile kontratı 2024'te sonlanacak 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper imzaya kaldı. Sanchez ile 3+1 yıllık kontrat yapılacak.

FENERBAHÇE DE MASADA

Cimbom’un diğer transferi merkez orta sahaya olacak. Wilfred Ndidi listenin ilk sırasına çıktı.

Yunus Akgün'ün transfer olduğu İngiltere Championship ekibi Leicester City ile kontratı Haziran 2024'te bitecek 26 yaşındaki Nijeryalı ön liberoyu, 6 numara arayışındaki Fenerbahçe de istiyor.

Cimbom; Sanchez için el sıkıştığı Tottenham ile Tanguy Ndombele için de son bir kez masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar bugün iki transfer birden açıklayabilir.