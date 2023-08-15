Galatasaray’dan Zaniolo için rekor transfer: Aston Villa’ya 35 milyon Euro’ya…

Roma'dan büyük umutlarla transfer edilen Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın kasasına rekor bir gelirle Aston Villa'ya transfer oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu anlaşmayla Süper Lig tarihine geçiyor.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray’dan ayrılmak için geri sayıma geçen Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi netleşti. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki İtalyan yıldız için Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

Geçen sezonun devre arasında Roma'dan kadroya katılan kanat forvet, 7 milyon Euro kiralama artı 28 milyon Euro zorunlu satın alma maddesiyle Premier Lig ekibine gidecek. Toplamda 35 milyon Euro'yu kasasına koyacak Galatasaray, Süper Lig'in satış rekorunu da kırarken Zaniolo'nun performansına bağlı olarak ayrıca 3 milyon Euro bonus kazanabilecek.

Roma'dan 15 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan elde edilecek karın yüzde 20'si karşılığında alınan Zaniolo'dan kasaya girecek 35 milyon Euro'nun, 19 milyon Euro'su İtalyan ekibine ödenecek.

Galatasaray tüm transfer operasyonunda Zaniolo'dan yarım sezonda 16 milyon Euro kar elde etmiş olacak.

FUTBOLCU SEZON KİMDEN KİME BONSERVİS Nicolo Zaniolo 2023-24 Galatasaray Aston Villa 35 m. €* Cenk Tosun 2017-18 Beşiktaş Everton 22.5 m. € Elvir Balic 1999-20 Fenerbahçe R.Madrid 21 m. € Arda Güler 2023-24 Fenerbahçe R.Madrid 20 m. € Vedat Muriqi 2020-21 Fenerbahçe Lazio 17.5 m. €

* Kiralama artı zorunlu satın alma

3 AYRILIK DAHA

Zaniolo dışında Galatasaray'dan ayrılmayı bekleyen birkaç isim daha var. Beklentilerin çok altında kalan Yusuf Demir'i Basel istiyor. İsviçre ekibi, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yaptı. Olimpiu Morutan da İtalyan ekibi Pisa yolcusu. Yunus Akgün'ün de daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmesi bekleniyor. Fredrik Midtsjö ile de yolların ayrılması bekleniyor.