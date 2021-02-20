Galatasaray’ı Alanyaspor da durduramadı: 0-1

Spor Toto Süper lideri Galatasaray, 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’a 3-2 yenilen ve yarı final biletini rakibine kaptıran Galatasaray, bu kez 1-0’lık galibiyetle rövanşı ligde almış oldu ve şampiyonluk yürüşünü sürdürdü.

Maça etkili başlayan konuk ekip Galatasaray, Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru ile yakaladığı fırsatları gole çeviremezken, perde 18. dakikada açıldı. Alanyaspor’un direğe takıldığı pozisyonun dönüşünde rakip savunmayı hazırlıksız yakalayan Galatasaray, Yedlin’in harika pasında Emre Kılınç ile golü buldu ve 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda oyunun genel hakimi ev sahibi Alanyaspor olsa da, Çağdaş Atan’ın öğrencileri net fırsat yaratmakta zorlandı. Maç boyunca yüzde %69,9 oranla topa sahip olan Alanyaspor’un tüm çabalarına rağmen, Fatih Terim’in takımı savunmada açık vermeyince mücadele 1-0 sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Maç boyunca %30 oranla topa sahip olan sarı kırmızılıların maçtaki isabetli tek şutu golle sonuçlanırken, Fernando Muslera, Alanyaspor karşısında bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı.

İlginizi Çekebilir Fatih Terim: Yaşamak cesurların hakkı!

Bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkartan Galatasaray, puanını 54 yaptı ve liderlik koltuğundaki yerini korudu. Kupada elediği rakibine kendi evinde yenilen Alanyaspor ise, ligde 6 maç sonra mağlubiyetle tanışarak 42 puanda kaldı. Sarı kırmızılı ekip 27 Şubat’ta sahasında Erzurumspor’u konuk ederken, Alanyaspor aynı gün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Alanya’da Mohamed rüzgarı

Galatasaray’ın yeni transferi Mostafa Mohamed, maçın hemen başında 5. dakikada golle burun buruna geldi. Alanyaspor savunmasına yaptığı baskı ile topu kapan Mısırlı forvet, ceza sahası içine girdikten sonra kaleci Marafona ile karşı karşıya kalınca plaseyle vuruşunu yaptı ancak direğe takıldı. Dakikalar 12’yi gösterirken bu kez Onyekuru gole çok yaklaşırken, Mohamed pozisyonun hazırlayıcısı oldu. Mısırlı futbolcu savunmanın arkasına uzun bir pas attı. Topla buluşan Onyekuru, rakibini çalımladıktan sonra sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

Alanya direğe takıldı, Emre Kılınç affetmedi

Dakikalar 17’yi gösterirken Galatasaray savunmasını hazırlıksız yakalayan ev sahibi ekip Alanyaspor, Salih Uçan ile gole çok yaklaştı. Başarılı orta saha oyuncusunun ceza sahası dışından çektiği şut direkten dönerken, bir pozisyon sornasında Galatasaray golü buldu. Sağ bek DeAndre Yedlin’in uzun pasında savunmanın arkasına çok iyi koşu atan Emre Kılınç boşluğu iyi değerlendirdi. İlk vuruşunda savunmaya takılan Kılınç, ikinci denemesinde topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

İlginizi Çekebilir Abdurrahim Albayrak: Onlara uçakta prim vereceğiz

Muslera kurtardı, Onyekuru kaçırdı

Golden sonra beraberlik için baskısını artıran ev sahibi Alanyaspor, kaleci Fernando Muslera’yı geçmeyi başaramadı. dakika 28’de sağ kanattan yapılan ortaya Khouma Babacar altıpas üzerinde dokundu. Ancak kaleye yönelen topu Fernando Muslera müthiş bir refleksle kurtararak gole izin vermedi. Alanyaspor beraberlik için yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, ilk yarının son anlarında Galatasaray da farkı artırma şansını kullanamadı. Emre Kılınç’ın ortasında Mohamed önünde bulduğu topu kontrol edemedi. Ancak Onyekuru’nun önünde kalan topa Nijeryalı futbolcu vursa da savunma araya girerek topu kornere attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Penaltı ve kırmızı kart beklentisi

İlk yarıda Galatasaray cephesi bir pozisyonda penaltı beklerken, Luyindama’nın kaşının yarıldığı hamle sonrasında ise kırmızı kart itirazında bulundu. Dakikalar 24’ü gösterirken ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, bir anda yerde kaldı. Alanyasporlu Umut Güneş’in kendisine müdahalede bulunduğunu iddia eden Nijeryalı futbolcunun itirazları sonuç vermedi. Maçın 33. dakikasında topa kontrolsüz şekilde hamle yapan Babacar’ın ayağı Luyindama’nın suratına geldi. Galatasaraylı futbolcunun kaşı yarılırken hakem Zorbay Küçük Babacar’ı sarı kartla cezalandırdı. Galatasaray cephesinin kırmızı kart itirazlarına rağmen karar değişmezken, resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla Diagne’nin Beşiktaş maçında kırmızı kart gördüğü pozisyona göndermede bulunuldu.

33' Diagne’nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar’ın oyuncumuz Luyindama’ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor. #ALNvGS — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 20, 2021

İlginizi Çekebilir Galatasaray'da kırmızı kart itirazı! Luyindama'nın kaşı açıldı...

Alanyaspor yüklendi, Muslera ve savunma geçit vermedi

İkinci yarıda oyunun genel hakimi Alanyaspor olurken, dakika 63’te Muslera yaptığı kurtarışla skora denge gelmesine engel oldu. Berkan Kutlu’nun pasında tayfur Bingöl ceza sahası içinde topla buluştu. İlk anda rakibinden sıyrılan Bingöl, açısı kapanmasına rağmen yaptığı vuruşta kaleci Muslera’yı geçemedi. Kalan dakikalarda Alanyaspor baskısını sürdürmesine rağmen, Galatasaray takım olarak iyi kapanınca rakibine açık vermedi. Dakikalar 90+2’yi gösterirken sol kanattan kazanılan korneri kullanan Damian Kadzior ceza alanına gönderdi. Topa iyi yükselen yükselen Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunda, Fernando Muslera son anda ayağıyla gole engel oldu ve sarı kırmızılı ekip zorlu deplasmanda 1-0’lık üstünlüğünü koruyarak kritik maçtan galibiyetle ayrıldı.