Galatasaray’ı Mostafa ısıttı… Aslan zirveyi son dakikada geri aldı

Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek yeniden zirveye yerleşti. Yoğun kar yağışı altında zor şartlarda oynanan karşılaşmada Galatasaray’ın gollerini Kerem ve Mostafa atarken, Kasımpaşa’nın tek sayısı Thelin’den geldi.

Fatih Terim’in Alanyaspor ile oynanan kupa maçından altı isme yer vermeyerek başladığı maçta Galatasaray, ilk yarıda baskılı bir oyun ortaya koydu. Üst üste atılan şutlarda Ertuğrul’a takılan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına tek gollü avantajla girdi. Oynandıkça ağırlaşan zeminde temponun dakikalar geçtikçe düştüğü, futbol oynamanın oldukça zor olduğu sahada Galatasaray, son dakikalarda gelen golle galibiyete uzandı.

İLK GOL ERKEN GELDİ

Dün geceden bu yana aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle balçıklarla dolu ağır bir zeminde oynanan karşılaşmada futbolcular zor anlar yaşadı. Top sürmenin ve pas vermenin neredeyse imkansız hale geldiği sahada sarı-kırmızılılar, son dakikalarda penaltıdan bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Maç başlar başlamaz rakip kalede baskı kuran ve peş peşe pozisyonlar bulan Galatasaray, golü de ilk 10 dakika dolmadan Kerem ile buldu.

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İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Muslera’nın hatalı çıkışı sonrası kalesinde golü gören ev sahibi ekip, yeni transferi Mostafa’nın penaltıdan 89. dakikada attığı golle galibiyete uzandı. Özellikle ikinci yarısı seyir zevki açısından oldukça kötü geçen ancak büyük mücadeleye sahne olan maçtan galip ayrılan Galatasaray, kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Organize atak geliştirmenin imkansız olduğu zorlu şartlarda duran toplardan goller bulmayı başaran Galatasaray, rakibini evine puansız gönderdi.

Bu galibiyetle puanını 51 yapan Galatasaray, averajla liderlik koltuğunu devraldı. Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

Stat: TT

Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Ok, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Muslera, Linnes (Belhanda dk. 82), Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson (Emre Akbaba dk. 71), Emre Kılınç (Onyeku dk. 71), Kerem (Yedlin dk. 77), Babel (Donk dk. 72), Mostafa Mohamed

Yedekler: Fatih, Şener, Taylan, Ozornwafor, Bartuğ

Teknik Direktör: Fatih Terim

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson (Varga dk. 46), Hodzic, Thelin

Yedekler: Ramazan, Berk, Sadiku, Anıl Koç, Evren, Mehmet, Furkan, Doğucan, Hasan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Kerem (dk. 9), Mustafa Muhammed (dk. 89 pen.) (Galatasaray), Thelin (dk. 51) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Thelin, Hajradinovic, Varga, Tosic (Kasımpaşa)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Galatasaray 2-1 Kasımpaşa