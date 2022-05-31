Galatasaray’ı seçim birleştirdi

Galatasaray camiası, yeni başkanın ismine bakmaksızın kenetlendi. Dursun Özbek ile hareket eden Erden Timur, Eşref Hamamcıoğlu’nun galibiyeti halinde de sponsorlukları çekmeyeceğini iletti.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray seçimine geri sayım sürerken adayların yol haritaları da yavaş yavaş netleşiyor. Camiayı sevindiren ise eski dönemde görülen sert rekabetin yerini, kulübün lehine gerçekleşen hamlelere bırakması. Bu yönde iki gelişme adayların önünü açıyor.

İlk gelişme, Dursun Özbek'in kazanırsa Sportif A.Ş'de görev vereceği NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un rakip aday Eşref Hamamcıoğlu'na destek sözü vermesi. Timur, bir görüşme gerçekleştirdiği Hamamcıoğlu'na, seçimin kaybeden tarafı olmaları halinde bile sponsorluklara devam edeceğini, hatta farklı şubelere de destek verebileceğini iletti.

ERGÜN DE HAZIR KITA

İkinci gelişme ise adı sportif direktörlük ile anılan Cenk Ergün'ün tarafını Galatasaray'dan yana koyması… Ergün, kazananın kim olduğuna bakmaksızın yeni başkana yardım edeceğini bildirdi. Tecrübeli futbol adamının, hazırladığı futbolcu izleme listelerini yeni başkana seve seve sunacağını söylediği ifade ediliyor.

ÖZBEK VE EKİBİ KOLLARI SIVADI

Başkan adayı Dursun Özbek, yönetim kurulu listesinde yer alan isimlerle dün bir yemekte buluştu. Yemeğin ana konusu tanışma ve görüş alışverişiydi. Buluşma, samimi bir ortamda geçti. Özbek, tüm yöneticilerin seçimlerde aktif çalışmasını istedi. Ayrıca bir de proje grubu kuruldu.

GSYİAD’DAN SPONSORLUK

Seçimin yarattığı olumlu havadan erkek voleybol şubesi de yararlandı. Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, sarı-kırmızılıların erkek voleybol takımına forma sponsoru oluyor. Anlaşma bugün ASY NEF Stadı'nda imzalanacak.