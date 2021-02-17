Galatasaray’ın Alanya kadrosu belli oldu… Falcao ve Feghouli…

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan dolayı Alanyaspor maçı öncesi Antalya’ya erken gidip Belek’te kamp yapacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor ile oynanacak maçın kadrosunu belirledi. Terim, sakatlıkları geçen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli’yi de kadroya dahil etti. Tedavileri süren Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile karantina süresi yarın dolacak olan Halil Dervişoğlu, kadroda yer almadı.

Galatasaray’ın 26 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.”