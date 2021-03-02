Galatasaray’ın Ankara kadrosu belli oldu

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü’ne konuk olacak Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Ankara’ya götüreceği kadroyu belirledi. Fatih Terim, 26 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir’e yer vermedi. Sakatlığını atlatan Sofiane Feghouli ise kadroya dahil edildi.

Galatasaray, Ankaragücü karşılaşması için saat 16.00'da Ankara'ya hareket ederek müsabaka öncesi Başkent'te kampa girecek.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.”