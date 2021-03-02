Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Galatasaray’ın Ankara kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kadrosu açıklandı.

Güncellenme: 15:32, 02/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’ın Ankara kadrosu belli oldu

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü’ne konuk olacak Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Ankara’ya götüreceği kadroyu belirledi. Fatih Terim, 26 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir’e yer vermedi. Sakatlığını atlatan Sofiane Feghouli ise kadroya dahil edildi.

Galatasaray, Ankaragücü karşılaşması için saat 16.00'da Ankara'ya hareket ederek müsabaka öncesi Başkent'te kampa girecek.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.”

İlginizi ÇekebilirGalatasaray'da iç transfere hücum... Fatih Terim listeyi verdiGalatasaray'da iç transfere hücum... Fatih Terim listeyi verdi
Ankara Ankaragücü Arda Turan Fatih Terim Fernando Muslera Futbol Galatasaray Henry Onyekuru Marcao Martin Linnes Mostafa Mohamed Oğulcan Çağlayan Ryan Donk Süper Lig Younes Belhanda
Yayınlanma Tarihi:14:52,