Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Bafetimbi Gomis İstanbul’a geldi

Galatasaray ile 1.5 yıllığına anlaşmaya varan Bafetimbi Gomis menajeriyle birlikte İstanbul'a geldi... Sarı kırmızılı camiada daha önce gol krallığı yaşayan Gomis 4 yıllık Al-Hilal macerasının ardından Galatasaray'a döndü.

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Galatasaray’ın yeniden kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis bugün İstanbul’a geldi. 36 yaşındaki golcü oyuncu, 18:00’de Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

“GALATASARAY BENİM AİLEM”

Uçaktan iner inmez GSTV’ye konuşan Gomis, “Galatasaray benim ailem, buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük kulübü ve burada güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Gomis yola çıktığını duyurarak, “Benim için değerli olan insanların yanında olmak ve bir aslan olarak görevimi yapmak için İstanbul’a geliyorum.-” demişti.

Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray’dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI VE GOL KRALI OLDU

2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve 29 golle gol krallığı yarışında zirvenin sahibi olan 36 yaşındaki Gomis, 2018'den beri Suudi Arabistan'da devam eden kariyerini Türkiye'de sürdürme kararı aldı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Gomis'in transferi konusunda görüşmeler yapıldığını duyurmuştu.