Galatasaray’ın Avrupa listesine üç isim eklendi
Galatasaray, NK Olimpija Ljubljana ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, maç kadrosunu açıkladı.
UEFA’ya bildirilen maç kadrosu listesinde yeni transferler Wilfried Zaha ile Günay Güvenç ve bonservisi alınan Mauro Icardi yer aldı.
Öte yandan yeni transfer Kerem Demirbay’ın yanı sıra Batuhan Şen, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç ve Yusuf Demir UEFA’ya bildirilen listelerde yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekibin UEFA’ya sunduğu listede şu isimler yer aldı:
A liste: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu.
B liste: Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Metehan Baltacı, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman, Baran Demiroğlu.
Galatasaray, NK Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü deplasmanda saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. (DHA)