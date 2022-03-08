Galatasaray’ın Barcelona kadrosu açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray’da kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılıların İspanya kafilesinde Arda Turan yer almadı.
İşte Galatasaray’ın kamp kadrosu:
Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.