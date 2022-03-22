Galatasaray’ın bitmeyen çilesi! 1.3 milyon Euro daha çöpe gitti

Galatasaray, 2018'den bu yana orta sahanın yükünü kaldıracak bir futbolcu bulamadı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’ın 6 numara mevkiindeki çilesi bitmek bilmiyor. Savunma ile orta saha hattında kilit rol oynayacak bir isme 2018'den bu yana kavuşamayan sarı-kırmızılılar, yaptığı 10 transferde isabet sağlayamadı.

2018-19 sezonunda Sevilla'ya transfer olan Fernando'dan beri Lemina, Seri, Nzonzi, Taylan, Etebo, Assunçao, Aytaç Kara, Berkan Kutlu ve Pulgar transferleri yapılsa da dert bitmedi. Ayakta kalan tek isim Taylan Antalyalı oldu.

1.3 MİLYON EURO ÇÖPE GİTTİ

Sezon başında bu bölge için ilk transfer edilen Assunçao, 2 maçta forma giyebildi ve 136 dakika sahada kalmıştı. Bonservisi olmadan kadroya katılan Assunçao bir yenilgi bir galibiyet gördükten sonra 550 bin Euro cebine koyarak gönderilmişti.

Pulgar'da da durum değişmedi. Bonservissiz kadroya katılan Şilili orta saha oyuncusu, 4 maçta forma giyebildi. Pulgar yarım sezon için 750 bin Euro alacak. İki futbolcu için ödenen 1.3 milyon Euro çöp olacak.

SON 5 SEZONUN ÖN LİBERO TRANSFERLERİ

2017-18: Fernando

2019-20: Mario Lemina, Michael Seri, Steven Nzonzi

2020-21: Peter Etebo

2021-22: Gustavo Assunçao, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Erick Pulgar