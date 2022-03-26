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Galatasaray’ın borcu açıklandı!

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla borcunun 2 milyar 561 milyon TL olduğu açıklandı.

Yayınlanma: 16:25 - 26 Mart 2022 Güncellenme:
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Galatasaray’ın borcu açıklandı!

Galatasaray Kulübü 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Metin Sinan Aslan’ın divan başkanlığında gerçekleştirildi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, mali tablolarla ilgili yaptığı sunumda kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon TL olduğunu açıkladı.

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