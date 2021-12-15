Galatasaray’ın canını sıkacak bir sakatlık daha!

Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Marcao ve Muslera'nın sakatlıklarının ardından bir kötü haber de Luyindama'dan geldi.

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Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir ile sahasında karşılaşacak olan Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Fatih Terim, oyuncuları ile yaklaşık iki saat süren ve genel konuların da üzerinde durulduğu bir görüntülü analiz toplantısı yaptı.

Yapılan tetkikleri sonrası tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verilen Sacha Boey, günü sağlık ekibi tarafından kendisi için hazırlanan program dâhilinde geçirdi.

Sivasspor maçında Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışmanın ardından yapılan MR tetkikleri sonrası sol dizinde darbeye bağlı kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen Christian Luyindama'nın tedavisine başlandı. Fernando Muslera, günü tedaviyle geçirdi.

Sol kasık (adductor) adale grubunda hissettiği ağrı nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyen Marcao Teixeira'nın tedavisine devam edildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Başakşehir FK maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.