Galatasaray’ın çözülemeyen fobisi

Galatasaray, bu sezon ilk golü yediği maçları çevirme konusunda ligin en kötü ekibi durumunda. sarı-kırmızılılar, geride kalan haftaların sekizinde maçtaki ilk golü kalesinde gören taraftı; bunlardan sadece birinden puan çıkarabildi. Cimbom, evindeki Sivasspor maçında 1-0 geriye düştü ve sahadan 2-2'lik sonuçla, 1 puanla ayrıldı. İlk golü yediği diğer yedi maçta ise sarı-kırmızılılar puan çıkaramadı.,
Galatasaray, Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 30 dakikalık bölümünde iki gol yedi.