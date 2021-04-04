Galatasaray’ın çözülemeyen fobisi

Galatasaray, bu sezon ilk golü yediği maçları çevirme konusunda ligin en kötü ekibi durumunda. sarı-kırmızılılar, geride kalan haftaların sekizinde maçtaki ilk golü kalesinde gören taraftı; bunlardan sadece birinden puan çıkarabildi. Cimbom, evindeki Sivasspor maçında 1-0 geriye düştü ve sahadan 2-2'lik sonuçla, 1 puanla ayrıldı. İlk golü yediği diğer yedi maçta ise sarı-kırmızılılar puan çıkaramadı.,

Galatasaray, Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 30 dakikalık bölümünde iki gol yedi.

İLK GOLÜ YEDİĞİ MAÇLAR VE SKORLARI

Kasımpaşa: 0-1

Karagümrük: 1-2

Konyaspor: 3-4

Beşiktaş: 0-2

Ankaragücü: 1-2

Sivasspor: 2-2

Çaykur Rizespor: 3-4

Hatayspor: 0-3

İlginizi Çekebilir Galatasaray ağır yaralı... Üç gol, bir direk, bir kırmızı kart...