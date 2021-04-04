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Galatasaray’ın çözülemeyen fobisi

Son 5 maçta 11 puan kaybeden Galatasaray, ilk golü yediği karşılaşmalarda sadece bir kez sahadan puanla ayrılmayı başarabildi.

Güncellenme: 09:50, 04/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’ın çözülemeyen fobisi

Galatasaray, bu sezon ilk golü yediği maçları çevirme konusunda ligin en kötü ekibi durumunda. sarı-kırmızılılar, geride kalan haftaların sekizinde maçtaki ilk golü kalesinde gören taraftı; bunlardan sadece birinden puan çıkarabildi. Cimbom, evindeki Sivasspor maçında 1-0 geriye düştü ve sahadan 2-2'lik sonuçla, 1 puanla ayrıldı. İlk golü yediği diğer yedi maçta ise sarı-kırmızılılar puan çıkaramadı.,

Galatasaray, Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 30 dakikalık bölümünde iki gol yedi.

İLK GOLÜ YEDİĞİ MAÇLAR VE SKORLARI

  • Kasımpaşa: 0-1
  • Karagümrük: 1-2
  • Konyaspor: 3-4
  • Beşiktaş: 0-2
  • Ankaragücü: 1-2
  • Sivasspor: 2-2
  • Çaykur Rizespor: 3-4
  • Hatayspor: 0-3
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