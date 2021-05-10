Galatasaray’ın Denizlispor kadrosu açıklandı! Falcao ve Mohamed sürprizi…

Süper Lig 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın kafilesi belli oldu.

Sarı kırmızılılarda Kolombiyalı forvet Radamel Falcao sakatlığı bulunduğu için kadroda yer almazken, Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mısırlı forvet Mostafa Mohamed kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray’ın kadrosu şu şekilde: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.

FALCAO VE MOHAMED AÇIKLAMASI

Galatasaray’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Radamel Falcao’nun sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdiği belirtildi. Tecrübeli golcüde, yapılan tetkikler sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi ve kadroya dahil edilmedi. Mısırlı forvet Mohamed’in ise, tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı bir çalışma yaptığı belirtildi.