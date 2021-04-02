Galatasaray’ın derdi çok

Süper Lig'de yarın Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray, milli arada yaşadığı sıkıntıları aşmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle savunma ile ilgili sorunlara çare aranıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray’da 3 cezalı, 2 hasta, 1 de sakat oyuncu var. Bu 7 eksik isme, cezalı olan Teknik Direktör Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala da eklenecek. 7 oyuncu da milli takımlarından dün dönebildi, sadece 2 antrenmanla Hatay maçına çıkacak.

Cezalı, hasta ve sakatlar nedeniyle sarı-kırmızılılarda bazı bölgelerin alternatifi bulunmuyor. Stoperde mecburen Donk-Ozornwafor ikilisi oynayacak. Defansif orta saha olarak eldeki tek isim Etebo… Beklerde Linnes ve Saracchi'nin oynaması bekleniyor.

MOSTAFA KULÜBEYE

Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'ın en güçlü olduğu bölge santrfor. Teknik kadronun elinde hem Falcao hem de Mostafa var. Tek forvete dönecek ‘cezalı' Terim'in aklındaki isim ise Falcao. Onyekuru, Feghouli ve Arda'yı forvete destek olarak düşünen Fatih Terim, Mostafa’yı yedek bekletecek.